2. Wie kann man verhindern, dass das Bügeleisen Wasserflecken auf der Kleidung hinterlässt?

Klassische Bügeleisen erzeugen Dampf direkt in der Bügelsohle und sind dann oft nicht heiss genug. Wenn er mit dem Stoff in Berührung kommt, kühlt er ab, wodurch Feuchtigkeit und Wasserflecken entstehen. Dampfgeneratoren garantieren eine höhere Dampfleistung und Temperatur. Allerdings wird der Dampf in einem Tank erzeugt, der weit vom Bügeleisen entfernt ist. Auf dem Weg durch den Schlauch zum Bügeleisen kühlt er deshalb ab und wird feucht, was ebenfalls zu Wasserflecken auf der Kleidung führen kann.

Wir, bei Laurastar, halten diesem Prozess mit einer neuen Generation von Dampfgeneratoren entgegen: Der Dampf wird einmal in einem Tank erhitzt und dann in der Bügelsohle des Bügeleisens wieder aufgeheizt. Dadurch wird der Dampf viel heisser, feiner und trockener, was Feuchtigkeit und Wasserflecken auf der Kleidung verhindert.