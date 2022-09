Go Big or Go Home

Im lichtdurchfluteten Foyer Walter Haefner reihten sich die schwarzen Stühle aneinander. Wer ein weisses Armbändchen ergatterte, durfte in der First Row Platz nehmen. Sobald die ersten elektrischen Töne aus den Boxen erklungen, ging's los: Während die Schweizer Labels Nomadissem und Atelier 1985 in den aktuellen Kollektionen auf zeitlose Designs setzen, liegt der Fokus bei Amorphose und Mourjjan auf extravaganten Couture-Kleidern, die mit auffälligen Details an Stars wie Lady Gaga erinnern.