Modefehler beim Job-Interview?

«Wir würden sie gerne kennenlernen». Fünf Worte, die Bewerberherzen höher schlagen und sie danach direkt in die Hose rutschen lassen. Denn mit dem persönlichen Vorstellungsgespräch kommt nicht nur die Angst vor den Fragen der Personaler, sondern immer auch die Problematik mit dem perfekten Bewerbungsoutfit. Der Spagat zwischen professionell, persönlich und gleichzeitig herausstechend genug, um im Gedächtnis zu bleiben, ist gar nicht so leicht zu meistern – und leider beeinflusst er den Entscheid des Unternehmens oft mehr, als uns lieb ist. Um nicht mit einem falschen Griff in den Schrank unser Schicksal zu besiegeln, haben wir genau nachgeforscht. Diese fünf Modefehler gilt es zu vermeiden.