«Was ziehe ich an?» Diese Frage durchlebt Filmcharakter Carrie Bradshaw in «Sex and the City» in jeder Folge der Erfolgsserie aus den 90er-Jahren. Die Protagonistin nimmt die Zuschauerin mit in ihre prall gefüllte Kleidersammlung mit minutiös ausgewählten Designerteilen. Aus ihrem begehbaren Kleiderschrank tritt sie dann mal extravagant, mal romantisch-niedlich, aber garantiert immer sehr auffällig Carrie-like hervor.