Moon Boots sind der Street-Style-Trend der Fashion Week

Das Schöne an Moon Boots ist: Sie sind mit ihrer dicken Polsterung eine Art Schlafsack für die Füsse. Weil sie so überschwänglich geformt sind, machen sie ein schlankes Bein. Daneben sieht alles ganz filigran aus. So ein Moon Boot funktioniert eben überall. Er funktioniert in Kombination mit allem. Er überdauert Generationen und schleppt sich sogar über die wichtigsten Trottoirs der Mode – die rund um die Fashion Weeks.