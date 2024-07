Sie haben japanisch-schweizerische Wurzeln. Wie beeinflusst Sie dies in Ihrer Tätigkeit?

Aus meinem kulturellen Hintergrund habe ich das Streben nach Perfektion im Handwerk mitbekommen, durch den Sport aber einen entspannten Umgang damit erlernt. Perfektion befindet sich auf einem schmalen Grat. In Japan wird Handwerkskultur zelebriert, von Keramik bis Küche; ein Meer, in das ich gerne tauche und alles aufsauge. In einer solchen Dichte gibt es Handwerk nur in Japan, davon bin ich überzeugt. In der Schweiz ging das Fundament der Textilindustrie verloren.