5 Schritte in die richtige Richtung

Ist die Modebranche wirklich nachhaltiger geworden?

Zehn Jahre ist es her, dass in Dhaka in Bangladesch eine Bekleidungsfabrik einstürzte und 1135 Arbeiter*innen in den Tod riss. Seitdem sind die Protestrufe nach fair produzierter Mode lauter geworden. Aber tut sich wirklich etwas in der Textilbranche?