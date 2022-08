Die frischgebackenen Eltern Rihanna und A$AP Rocky haben einen Abend in New York City genossen. Fotos zeigen das Paar in lässigen Looks. Bei der Sängerin wurde vor allem ein Detail zum Hingucker: Sie trug schwarze XXL-Overknee-Stiefel, die fast ihre gesamten Beine bedeckten. Dazu kombinierte sie ein weit geschnittenes weisses T-Shirt, auf dem das aufgedruckte Cover des Albums «Birth of a Prince» von Rapper RZA prangte. Ein schwarzer Mini-Jeansrock und eine grosse Handtasche in Schlangenhaut-Optik komplettierten das extravagante Outfit.