New York sagt dem Pelz Goodbye

Auch PJ Smith, bei Humane World for Animals für das Thema Mode verantwortlich, ist zufrieden: «Solche Richtlinien ebnen den Weg für Materialinnovationen, die eine sauberere, menschlichere Modeindustrie schaffen, ohne Kreativität und Schönheit zu opfern.» Von Aktivistenseite fällt die Reaktion noch deutlicher aus. Laut einer Stellungnahme von Peta ist «Pelz offiziell tot», da kein grosser Designer ihn künftig noch zeige und keine führende Modemarke ihn mehr auf Laufstegen oder in Magazinen präsentieren wolle. Aus dem konservativeren Teil der Branche gibt es derzeit kein öffentlich belegtes Zitat, in dem etwa Anna Wintour ihre persönliche Haltung zum aktuellen Verbot kommentiert. Häufig wird jedoch eine frühere Aussage von ihr zitiert, in der sie in einem Interview mit Christiane Amanpour auf CNN zur Debatte um Pelz und Nachhaltigkeit anmerkt, dass «Kunstpelz offensichtlich mehr verschmutzend sei als echter Pelz», zugleich aber betont, dass Modehäuser verantwortlich seien, ethisch und nach besten Praktiken zu handeln. Zwar existieren Fotografien, die sie noch 2020 in einem pelzartigen Mantel zeigen, doch ob es sich dabei nachweislich um Echtpelz handelte, ist nicht belegt. Unabhängig von den NYFW-Regeln haben sich viele Designerinnen und Designer längst klar positioniert.