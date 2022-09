Wie ihr Kontakt zur königlichen Familie aktuell aussieht, weiss man nicht. Der Vater der Zwillinge reiste allerdings zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. an. Auch privat ist nicht allzu viel über die Zwillinge bekannt. Die beiden waren noch Kinder – gerade einmal fünf Jahre alt – als Prinzessin Diana 1997 ums Leben kam. Eliza und Amelia sind in Südafrika aufgewachsen, doch wohnen mittlerweile in England. Eliza ist mit Unternehmer Channing Millerd zusammen, der gerne Fotos der beiden auf seinem Instagram-Kanal teilt. Amelia ist seit Juli 2020 mit ihrem langjährigen Freund Greg Mallett verlobt.