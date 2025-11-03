Nie mehr frieren dank warmen Unterhemden

Kuscheliges Traumpaar: Wolle + Seide

Das Unterhemd bekommen nur wenige zu Gesicht. Man selber und eventuell ein sehr ausgewählter Kreis an Lieblingsmenschen. Da also viel Geld zu investieren, klingt nach unnötiger Verschwendung. Also lassen wir es oft ganz weg, oder schlüpfen im Ernstfall in das dünne Baumwollhemdchen, das irgendwann mal seinen Weg in unseren Schrank gefunden hat. Blöd! Gerade fürs Untendrunter lohnt es sich nämlich, zu Beginn der kalten Saison mal ein bisschen was auf den Tresen zu legen. Schliesslich schmiegt sich das Unterhemd direkt an unsere Haut und ist der Grundstein für ein wetterfestes Outfit. Wolle plus Seide heisst die Zauberformel, die uns kriechende Kälte und aufdringliche Winde vom Leib hält.

Also bitte: Nicht am falschen Ende (beziehungsweise der falschen Schicht) sparen, und dem Unterhemd ab sofort die Credits geben, die es verdient. Geritzt? Gut.