Oprahs Schweizer Brille stiehlt Meghan und Harry die Show

Die Schweiz ist für ihre Neutralität weltberühmt. Doch ein Accessoire kratzt nun an diesem Image: Eine Designerbrille aus dem schönen Wädenswil am Zürichsee. Denn Oprah Winfrey setzt in ihren Interviews nicht nur auf geschicktes Fragen und Nachfragen auf der Tonspur, sondern würzt ihre Talks zusätzlich mit allerhand nonverbalem Pfeffer. Da sind etwa diese Augenbrauen, die sie hochzieht und die damit ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Und gleichzeitig ein elegantes, silbernes Metallbrillengestell aus der Schweiz in den Mittelpunkt rücken. Noch Tage nach dem grossen Interview wird auf Twitter über Oprahs Nasenvelo diskutiert.