Pamela Anderson kuschelt sich für den Roten Teppich in eine Wolldecke

1. Es ist nie zu spät, noch einmal mit etwas ganz Neuem zu beginnen. 2. Man kann auch in der reifen Lebensphase wieder oder auch zum ersten Mal sehr erfolgreich sein. Nach einer langen Karriere als Sexsymbol im roten «Baywatch»-Badeanzug steht sie vor ein paar Tagen in West Hollywood, statt halbnackt in einem sexy Fummel, in dicke braune Wolle gewickelt. Sie posiert für die Fotograf*innen bei der Screening-Feier des Films «The Last Showgirl», in dem sie die Hauptrolle spielt.