Den zweimal jährlich stattfindenden Schauen von Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, Chanel und Co. ist das Stelldichein von Stars aus aller Welt gewidmet. So sind Sänger Lenny Kravitz (lebt in Paris) oder Sir Elton John – angereist mit Ehemann aus London – unter den regelmässigen Gästen. Andere Stars paradieren auf den Laufstegen oder sitzen mit kritischem Blick in der ersten Reihe. Die Laufstege werden zur Bühne für avantgardistische Kreationen (Vetements), zeitlose Eleganz (Akris) und mutige Statements (Germanier). Und manchmal ist so eine Modeschau auch einfach ein Familienanlass: etwa wenn die Beckhams zur Show von Mutter Victoria anreisen.