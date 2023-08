Die It-Girls lieben diesen Sommer-Look

Ein Plain White Tank gehört jetzt in jeden Kleiderschrank: Im Sommer gibt es wohl kaum ein Kleidungsstück, das so zeitlos und vielseitig ist wie das schlichte weisse Tanktop. Trotz seiner Einfachheit erfreut es sich derzeit als einer der grösseren Modetrends vor allem bei der Gen Z grosser Beliebtheit. Das sind die Gründe, warum so viele Mode-Fans derzeit bei hohen Temperaturen auf das unkomplizierte Basic-Teil setzen.