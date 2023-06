Am Garter Day (19. Juni) nahm König Charles III. (74) erstmals als Monarch am «Order Of The Garter»-Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Der traditionelle Gottesdienst für die Mitglieder des Hosenbandordens findet immer an einem Montag im Juni in der St.-Georgs-Kapelle statt. Neben Charles war auch seine Familie anwesend, darunter Sohn Prinz William (40) und Schwiegertochter Prinzessin Kate (41). Letztere erinnerte mit ihrem Kleid an Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961-1997).