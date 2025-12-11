Ralph Lauren ist der Storyteller der Mode

Er macht keine Ausbildung zum Designer, absolviert keine Modeschule. Doch bald kreiert Ralph auch Männerhemden, Anzüge, Freizeithosen, Pullis – und bekommt eine ganze Verkaufsfläche bei Bloomingdale’s, unter eigenem Namen. «Ralph hatte immer das Talent, das grosse Ganze zu sehen», sagt Designerin Donna Karan über ihren Kollegen. Die Inspiration schöpft er zu einem grossen Teil aus Filmklassikern, in denen grosse Hollywoodstars in schönen Häusern wohnen, stilvoll durch den Alltag wandeln. Es ist eine erträumte Welt von Privilegierten, nach der Amerikanerinnen und Amerikaner aus jeder Schicht und Herkunft fast schon mit angeborener Überzeugung streben. Auch er selbst träumt gross: «Als Ricky und ich kein Geld hatten, spazierten wir den Strand entlang und überlegten, wo und in welchem Haus wir einmal wohnen möchten.»