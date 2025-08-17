Revival der 2000er: Tankinis sind zurück

Styling-Tipps für Tankinis

Ein No-Go bei Tankinis: ein zu enges Oberteil. Zwar darf es das Dekolleté betonen, den Körper sollte es aber nicht einengen. Ein stylischer Weg, das zu vermeiden, sind Babydoll-Tops. Bei den Bikini-Höschen gibt es einen klaren Trend: Unterteile mit hohem Beinausschnitt sind angesagt – denn dieser lässt die Beine noch länger erscheinen. Eine modische Alternative bieten kurze Röcke, die mit Schlitz oder im asymmetrischen Schnitt besonders cool aussehen.