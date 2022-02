Rihanna ganz sexy schwanger – und nur fast nackt

Ein naked Dress kann bunt sein, aber trotzdem durchsichtig. Es kann hautfarben sein. Und es kann, in Rihannas Fall auch neuinterpretiert werden. Umbenannt in «naked dressing» – nicht als Kleid, aber als Look aus Hose und Top. Doch noch immer: pseudo-nackt. Wenn man als bekannte Persönlichkeit Haut zeigt, dann tut man das gerne, indem man es nicht direkt tut. Man trägt lange Roben und streckt ein perfekt trainiertes Bein aus dem Schlitz. Man präsentiert seinen Körper indem man nur einen Hauch Stoff darüber wirft, unter dem sich die prallen Rundungen abzeichnen. Die Sängerin zeigte sich nun bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt mit Babybauch in einem Look aus Pailletten-Fäden von the Attico (Top und Hose mittlerweile natürlich sold out).