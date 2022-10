Rihanna glänzt bei «Black Panther 2»-Premiere in Grau

Was für ein Comeback! Rihanna (34) lief mit ihrem Freund, Rapper A$AP Rocky (34), über den roten Teppich der «Black Panther: Wakanda Forever»-Premiere in Hollywood. Für ihr erstes Red-Carpet-Event nach der Geburt ihres Kindes im Mai hatte sich die Musikerin und Unternehmerin am Mittwochabend in ein ganz besonderes Outfit geworfen.