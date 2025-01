Rosmarie Amacher bewahrt 2800 exklusive Kleider im Keller

Heute empfängt Amacher nach wie vor Kundinnen in ihrem Atelier «À ma chère», misst aus, berät und macht Schnitte. Das Nähen überlässt sie wegen ihrer Arthrose den Angestellten. Man trifft die Kämpferin gegen Fast Fashion auch an Stadtwanderungen in Zürich, wo sie über die Bedeutung der Schweizer Textilindustrie referiert: «Unsere Vorfahren haben mit Textilien unseren Wohlstand aufgebaut.» Der Niedergang des Handwerks sei zutiefst bedauerlich. Sie träumt davon, ihre Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Etwa in einer Schule für Studienzwecke oder gar im Landesmuseum.