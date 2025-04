Nichts ist schwieriger als der modische Übergang vom dunklen Winter zur Frühlingsgarderobe. Unsere Seelen sind längst in der neuen Saison angekommen, aber das Wetter spielt nicht mit. Gefühlt ist es draussen noch bitterkalt, aber niemand mag mehr dicke Wintersachen aus dem Schrank ziehen. Wie perfekt passt da der momentan coolste Trend: von Kopf bis Fuss in Schwarz. Zweifel? Nicht mehr, wenn Sie sich die wunderbare französische Schauspie-lerin Isabelle Huppert in Paris, genau in diesem Look, ansehen.