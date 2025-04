So schafft man avantgardistische Dimensionen: Gleich zehn Stoffe hat Forster Willi für die Prêt-à-porter-Kollektion Herbst/Winter der französischen Designerin Cecilie Bahnsen entworfen. Die Maxi-Broderie-Anglaise bekommt mit Lasertechnik und wattierter Nylonstickerei ein futuristisches Upgrade. Florale Applikationen schmücken nicht nur die Kleider, sondern auch Rucksäcke und Jacken – entstanden sind diese in Zusammenarbeit mit dem Sportswear-Label The North Face.