Nicht verzagen, Sienna Miller fragen

Seit Anbeginn der Zeit (ok, seit dem Sienna Miller 2004 das erste Mal auf unserem Radar aufgeploppt ist) lassen wir grosse Moderätsel von der britischen Schauspielerin lösen. Lange bevor Influencer*innen das Licht der Welt erblickten, galt Sienna Miller nämlich bereits als eine der einflussreichsten Stilikonen. Dass die 40-Jährige es immer noch kann, zeigte sie diese Woche in London. Beim Verlassen eines Szene-Restaurants bewies Miller, dass der Minirock auch elegant kann. In Kombination mit einer Bluse, einem zugeknöpften Blazer und hohen Booties – alles in Schwarz-Weiss gehalten – steht das kurze Stück Stoff seinen seriösen Schwestern in nichts nach: