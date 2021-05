2020 war ein Jahr, in dem einem das Lachen eher im Halse stecken blieb. 2021 ist der Vibe ein besserer. Es wird geimpft. Es ist wieder mehr erlaubt. Da kommt das Lächeln von ganz allein. Und zwar gleich im Doppelpack. Denn nicht nur wir haben wieder gute Laune, auch die Mode macht wieder Spass. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Der kleine, fröhliche Smiley, den wir alle noch aus unserer Kindheit kennen, hat sich wieder zurück in unser Leben gemogelt, grinst von T-Shirts, Taschen, Sweatshirts und sogar Bademode. Selbst die, denen der 2020-Schreck noch in den Knochen sitzt, können also zumindest übers Textil schon mal ins Gute-Laune-Game einsteigen.