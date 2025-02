«Buy less, choose well, make it last», lautet das bekannte Zitat von Mode-Designerin Vivienne Westwood. Es ist der Aufruf, weniger und bewusster zu shoppen und seine Kleider nach dem Kriterium der Langlebigkeit auszuwählen. Derzeit wächst das Bewusstsein nach nachhaltiger und fair produzierter Mode. Viele haben genug vom Überfluss an Billigkleidung und überquellenden Kleiderschränken und sind fasziniert von einem minimalistischen Lebensstil.