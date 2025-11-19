So gelingt der perfekte Herbst-Look

Wer an Herbstmode denkt, hat Strickpullover, Suede-Jacken und gemütliche Stiefel vor Augen. Naturtöne dominieren, schrille Farben verschwinden. Das bedeutet jedoch nicht, dass am Style zurückgeschraubt werden muss. Mit diesen Teilen wird die Saison garantiert nicht langweilig.
Farbe geschickt integrieren
Ein Trick ist es, leuchtende Farben subtil in Outfits zu integrieren. Herbstfarben müssen dabei nicht gänzlich verschwinden: Rote Socken bilden einen schönen Kontrast zu braunen Wildleder-Loafern. Für ein harmonisches Gesamtbild sollte ein anderes Teil die Signalfarbe aufgreifen – wie etwa ein warmer Argyle-Pullover. Blue Jeans und eine dezente Handtasche runden den Look klassisch ab.
Es muss nicht immer eine Knallfarbe sein: Auch eine tannengrüne Hose bringt Variation in die eigene Garderobe – und passt perfekt zu Brauntönen. Zusammen mit einer cognacbraunen Jacke, einem passenden Gürtel, einer Bluse und Ballerinas entsteht ein stimmiger Look. Ein dezentes Accessoire wie ein Haarband macht ihn gleich noch herbstlicher.
Glockenhut statt Einheitslook
Fehlt einem Look noch der letzte Schliff, hilft auch ein besonderer Hut. An Beanies haben wir uns schnell sattgesehen, jetzt macht stattdessen der Glockenhut auf sich aufmerksam. Besonders elegant wirkt er, wenn Fashionistas mit nur zwei Hauptfarben arbeiten. Ein grauer Hut, eine graue Strickjacke und eine matchende Jeans bieten die perfekte Gelegenheit, den Trendton Burgunder zu integrieren – ob in Form eines Halstuchs, eines Schals oder einer Tasche.
Eleganz bis in die Fingerspitzen
Dass Accessoires nicht unterschätzt werden sollten, zeigen auch Lederhandschuhe. Sie setzen stilvolle Akzente und halten dabei noch angenehm warm. Kombiniert mit einem hochwertigen Anzug sind sie perfekt für den Weg zu wichtigen Terminen. Ein Bandeau-Top statt einer Bluse verspricht einen modernen Twist.