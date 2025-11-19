So gelingt der perfekte Herbst-Look

Glockenhut statt Einheitslook

Fehlt einem Look noch der letzte Schliff, hilft auch ein besonderer Hut. An Beanies haben wir uns schnell sattgesehen, jetzt macht stattdessen der Glockenhut auf sich aufmerksam. Besonders elegant wirkt er, wenn Fashionistas mit nur zwei Hauptfarben arbeiten. Ein grauer Hut, eine graue Strickjacke und eine matchende Jeans bieten die perfekte Gelegenheit, den Trendton Burgunder zu integrieren – ob in Form eines Halstuchs, eines Schals oder einer Tasche.