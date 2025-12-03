So kombinieren wir Herbst- und Wintertöne

Grau in der Übergangszeit

Auch Grau ist im Winter in den Instagram-Feeds von Modebegeisterten omnipräsent. Ein grauer Mantel lässt sich zu einem weissen Pullover, Skinny Jeans und cognacfarbenen Stiefeln tragen. Mit einem karierten Schal in Herbsttönen wird das Outfit saisonal stimmig. Eine weitere Option: Auch ein Rollkragenpullover in Off-White, eine dunkelblaue Stoffhose und gefütterte Loafer sehen zu dem Mantel gut aus. Eine gehäkelte Handtasche oder eine braune Buckle Bag machen den Look komplett.