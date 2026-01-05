Wolle

Ob ihr es glaubt oder nicht: Wolle und unser Haar haben so einiges gemeinsam. Zumindest was deren Aufbau betrifft. So kann häufiges Waschen auch Wolle stark strapazieren. Wird sie zudem im nassen Zustand stark gerieben, kann Wolle aufrauen und verliert ihre Kuscheligkeit. Daher solltet ihr eure Wollpullis nur sehr wenig waschen. Hier reicht es bereits, wenn ihr das Kleidungsstück an der frischen Luft auslüftet. Braucht euer Pulli aber dennoch einen extra Frischekick, könnt ihr ihn mit euren Kaschmirpullis problemlos in die Waschmaschine werfen. Aber Achtung! Die Trommel sollte höchstens bis zur Hälfte gefüllt und die Schleuderzahl verringert werden. Zudem sollte die Temperatur auch hier maximal 30 Grad betragen. Wer seinem Lieblingsstück eine Extraportion Pflege zugutekommen lassen möchte, kann auch zu speziellen Wollspülungen mit natürlichem Wollwachs, sogenanntem Lanolin, greifen. Diese sorgen für besondere Kuscheligkeit. Kleiner Lifehack: Mit einem Spritzer Essigessenz im Wasser wird die Farbe zusätzlich aufgefrischt. Nach dem Waschen ist ebenfalls besondere Sorgfalt geboten. Gewebte Wollkleidung kann man hängend trocknen lassen. Sogenannte Luxusmaschen trocknet ihr am besten liegend. Wäschetrockner sollten grundsätzlich eher vermieden werden.