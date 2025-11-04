Statt die immer gleichen Pullis rauszukramen, setzen wir diesen Herbst ganz gezielt auf Trend-Teile. Die sollen nämlich herkömmliche Basic-Outfits in die modische Creme-de-la-Creme verwandeln. Und dafür reicht eben meist ein einziges Kleidungsstück, auf das der Mode-Liebhaber gerade so schwört. Welche magischen Pieces das sind? Weiterlesen.
Ledrige Angelegenheiten
Leder ist mittlerweile in jeder Saison vertreten. So auch im Herbst: Ob als Mantel, Blazer, Shorts, lange Hose oder Bluse, passt sich das Material dem Wetter und dem Outfit an. Gleichzeitig erwischen wir uns immer wieder, wie ein Lederteil sich sofort unserer Aufmerksamkeit bedient. Wer Leder trägt, kann ganz einfache Basics dazu kombinieren, denn das Leder-Teil stiehlt am Ende sowieso die Show.
Oversized gepolstert
In den letzten Jahren wurden die Taillen der Blazer immer breiter, die Schulterpolster immer dicker und der Look immer gender-neutraler. Da er nicht allzu warm gibt, gleichzeitig dennoch lange Ärmel hat und ganz nach Belieben zugeknöpft werden kann, ist ein Blazer die perfekte Übergangsjacke. Und: Ihr könnt den Sommer optisch noch etwas verlängern, wenn ihr euch farbige, statt erdige Pieces überzieht.
Männerhemden
In Leggins, den Lieblingsjeans oder sogar Sweatpants aus dem Haus zu gehen, wird jetzt zum Kinderspiel. Zieht untenrum das Teil eurer Wahl an uns und lasst ein grosses, weites Männerhemd den Rest erledigen. Ist übrigens auch ultra-bequem.
Wir binden uns … mit Coats
Ergänzend zum Blazer bietet auch ein Trenchcoat die perfekte Übergangslösung von Sommer zu Herbst. Darunter lässt sich übrigens so ziemlich alles tragen, denn dank Schnüren und Gürteln, die den Coat zusammenhalten, wird alles formschön verstaut. Wir sagen nur eins: Layering.
Geschickt gestrickt: Knit Dress
Wenn es draussen kalt wird, soll es drinnen kuschlig sein. Damit der Schritt aus der Haustür raus in den Herbst trotzdem nicht allzu viel Überwindung kostet, nehmen wir die Kuscheldecke einfach mit. Als Kleid. Dazu am besten coole Boots, Gürtel und ’ne aufregende Tasche.