Oversized gepolstert

In den letzten Jahren wurden die Taillen der Blazer immer breiter, die Schulterpolster immer dicker und der Look immer gender-neutraler. Da er nicht allzu warm gibt, gleichzeitig dennoch lange Ärmel hat und ganz nach Belieben zugeknöpft werden kann, ist ein Blazer die perfekte Übergangsjacke. Und: Ihr könnt den Sommer optisch noch etwas verlängern, wenn ihr euch farbige, statt erdige Pieces überzieht.