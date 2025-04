Kanada ist für vieles berühmt: berittene Polizisten in Rot, Bären und Elche, Eishockey, Ahornsirup – und die Nationaltracht, der Canadian Tuxedo (kanadischer Smoking). So nennt man es, wenn jemand Jeans zu Jeans trägt – also eine Denim-Hose zu einem ebensolchen Hemd oder Jackett. Dieser Look war lange ein sicheres Erkennungsmerkmal für ein Landei. Es war der Look von Landarbeitern, Cowboys oder Schaustellern. Tempi passati – denn der «kanadische Smoking» ist heute extrem hip. Den eigenartigen Begriff prägte der Sänger Bing Crosby in den Fünfzigern. Der Mann mit der tiefen Stimme, dessen Welthit «White Christmas» noch heute jedes Kind kennt, war 1951 in Vancouver zu Gast, als er eines Abends in einem Hotelrestaurant zurückgewiesen wurde, weil er statt des fürs Dinner erforderlichen Smokings («Tuxedo») eine Jeans und ein Hemd trug. Crosbys Entourage rief umgehend die Firma Levi Strauss an, die dem Star praktisch über Nacht einen aus Denim-Stoff gefertigten Smoking schneiderte und zuschickte. Der Star war vom Geistesblitz von Levi Strauss derart angetan, dass er diesen Anzug immer wieder trug – und so die Legende des «Canadian Tuxedo» schuf.