So stylen wir die Trendfarbe Bordeaux

Edgy & modern: Leder in Burgund

Lust auf etwas mehr High-Fashion-Vibes? Dann ist Weinrot in Lederoptik das richtige Stil-Statement. Eine Jacke in dunklem Burgund wirkt cool und sophisticated zugleich – besonders zu Denim, dunklem Anthrazit oder angesagten Mocha-Tönen. Auch Hosen in der Trendfarbe zählen zu den It-Pieces der Saison. Ob weite Palazzohose oder figurbetonte Jeans – der dunkle Rotton bringt einen warmen Akzent in jeden Look. Besonders mit monochromen Styles – unter anderem gesehen bei Schauspielerin Mindy Kaling – mit leicht unterschiedlichen Nuancen von Rot beweist man aktuell Modegespür.