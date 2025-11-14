So stylisch zeigt sich die Jogginghose jetzt

Lange galt sie als reines Loungewear-Piece, mittlerweile ist sie fester Bestandteil der Alltagsgarderobe: die Jogginghose. In diesem Herbst wird klar, warum sie nicht mehr nur auf die Couch gehört. Mit einem cleveren Styling passt sie zu jedem Anlass. Ihre Gemütlichkeit behält sie bei, doch nach aussen zeigt sie sich stilvoll, modern und vielseitig.