Mit Brauntönen die Winterkälte vertreiben

Schals lassen jedes Outfit gleich gemütlicher wirken. Besonders in Brauntönen machen sie Lust auf die kalten Tage. So hielt Fashion-Influencerin Agnes Pusztai ihre Ohren mit einem hellbraunen Wollschal warm. Der dazu passende Pullover durfte genauso wenig fehlen wie eine helle Jeans mit Rissen hinten an den Knöcheln, die den Look zu einem angesagten Streetstyle machten. Mit einer dunkelbraunen Jacke, Tasche und Suede-Stiefeln war sie ideal für einen kalten Wintertag gekleidet.