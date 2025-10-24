So werden aus langweiligen Basics echte Unikate

Second Hand war gestern: Jetzt wird Mode selbst gemacht! Upcycling, also das kreative Umgestalten von Kleidung, erlebt 2025 einen regelrechten Hype. Vor allem die Gen Z hat das Thema für sich entdeckt und macht Schluss mit Massenware. Stattdessen lieben sie individuelle FashionPieces, die Persönlichkeit zeigen. Auf TikTok explodieren die Views für Videos, in denen aus alten Basics coole Unikate werden. So gelingt der Start in die UpcyclingKarriere.