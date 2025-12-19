So werden Wollpullis wieder fusselfrei

Essig

Das fusselnde Teil kann mit Essig behandelt werden. Beim nächsten Waschgang einfach etwas von der Säure mit hinein geben. Dabei soll in etwa die gleiche Menge verwendet werden, die man sonst als Weichspüler mit in die Wäsche gibt. Die Wollkleidung kann danach wie gewohnt aufgehängt und getrocknet werden. Vermutlich riecht der Pullover ein wenig streng. Falls das der Fall ist, kann der Waschgang wiederholt werden, einfach dieses Mal ohne Essig. Das Hausmittel eignet sich deshalb so gut, weil es die statische Aufladung von Stoffen vermindert. So kleben die Flusen nicht mehr an der Kleidung fest.