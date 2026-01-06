SOS-Hilfe für eingelaufene Wollpullis

Massage

Mindestens eine halbe Stunde vergangen? Gut, dann ist der Pullover bereit, sanft durchgeknetet zu werden. Dazu wird er nicht ausgespült. Es ist wichtig, dass die seifige Lösung in den Fasern bleibt und weiter einziehen kann. Rollt das Kleidungsstück gleichmässig und locker ein und übt im Anschluss leichten Druck aus, sodass überschüssiges Wasser entweichen kann. Nun kommt das Handtuch ins Spiel. Breitet es auf dem Boden aus und legt den Pullover glatt darüber. Jetzt wird wieder gerollt. Diesmal mit dem Handtuch. Lasst die Wurst anschliessend für zehn Minuten ruhen – bis die Wolle nur noch feucht und nicht mehr nass ist.