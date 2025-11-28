Interview mit Ayaha Tsunaki, 29

Die japanische Tänzerin Ayaha Tsunaki begann ihre Ausbildung in Tokio und vervollständigte sie an der renommierten Académie Princesse Grace in Monaco. Nach Engagements in Europa fand sie am Ballett Zürich ihre künstlerische Heimat, wo sie seit dieser Spielzeit als Erste Solistin zu den prägenden Gesichtern des Ensembles zählt. Tsunaki ist bekannt für ihre klare Ausdruckskraft und ihre tiefe Verbindung zu erzählenden Balletten. Mit Disziplin, Sensibilität und unerschütterlicher Ruhe verkörpert sie die poetische Seite des modernen Balletts.