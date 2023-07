Strass, Pink und Glamour im Überfluss: Seit Monaten fiebert die Welt dem neuen «Barbie»-Film mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen Barbie und Ken entgegen, der am 20. Juli endlich seinen Kinostart feiert. In den vergangenen Monaten haben sich die für die Kultpuppe typischen Stylings zum regelrechten Hype entwickelt. Stars wie Sharon Stone (65), Kim Kardashian (42) oder Lizzo (35) lieben den Barbiecore-Trend.