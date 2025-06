Stil-Ikone

Deshalb lieben wir sie: Es spielt keine Rolle, was einem gegeben wurde, sondern was man daraus macht. Wahrlich ist die 49-Jährige bereits auf der Sonnenseite zur Welt gekommen, das alleine hätte aber sicherlich nicht gereicht, um vom New York Observer zu einer der «100 most influential New Yorker's of the past 25 years» gekührt zu werden. Bei wem ein ausgeprägter Geschäftssinn auf aussergewöhnlich guten Stil trifft, der inspiriert halt gleich doppelt und so hat sich Lauren einen Top-Rang auf unserer «Menschen, die wir im Auge behalten»-Liste eindeutig verdient.