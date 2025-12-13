Styling-Tipps fürs Weihnachtsmarkt-Outfit

Der Gürteltrick

Selbst einem dicken Puffer-Mantel verleiht ein Gürtel sofort Form. Breite Leder- oder Stoffgürtel schaffen eine strukturierte Silhouette und lassen die Träger sofort schlanker wirken. Wer bereits einen Mantel mit Gürtel hat, kann diesen gegen ein auffälliges Statement-Piece austauschen – Nieten oder auffällige Schnallen sind 2025 besonders trendy. Auch abnehmbare Kunstfellkragen sind eine stylische Alternative zum klassischen Schal. Farblich passend wirken sie elegant, in Kontrastfarbe werden sie zum Blickfang. Kunstfell-Stulpen unter dem Mantel sorgen zusätzlich für Wärme und Trendfaktor.