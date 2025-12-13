Styling-Tipps fürs Weihnachtsmarkt-Outfit

Der Weihnachtsmarkt ruft – und damit die Herausforderung, bei Minusgraden weder stundenlang zu frieren, noch auf den Fotos auszusehen wie ein wandelnder Schlafsack. Was trägt man also, wenn es gleichzeitig gemütlich und trotzdem stylish sein soll? Mit ein paar cleveren Styling-Hacks gelingt die perfekte Mischung aus warm und fashionable.
Der Statement-Mantel
Ein auffälliger Mantel ist diesen Winter das Herzstück jedes Weihnachtsmarkt-Outfits. Ob Oversize-Wollmantel, Teddy-Faux-Fur oder ein moderner Fawn-Print – Outerwear definiert das Outfit. Damit der Mantel nicht erdrückend wirkt, kombinierst man voluminöse Modelle am besten mit schmalen Hosen, Strumpfhosen oder einem Minirock und eleganten langen Stiefeln. Neutrale Basics lassen den Mantel als Highlight wirken, ohne dass das Outfit überladen aussieht.
Mäntel mit Schal
Besonders praktisch und modisch ist der Mantel mit eingearbeitetem Schal, der sogenannte Scarf-Coat à la Toteme. Der Trend bleibt 2025 aktuell: Kein lästiges Suchen nach einem passenden Schal, Hals und Brust sind automatisch warm eingepackt, und das Outfit wirkt immer stimmig. Wer keinen Scarf-Coat besitzt, kann den Effekt mit einem langen Schal nachahmen, der über die Schulter drapiert und unter einem Gürtel fixiert wird – ein einfacher Trick mit grosser Wirkung.
Layering
Die Basis für jeden Weihnachtsmarkt-Look ist cleveres Layering – aber am besten ohne Michelin-Männchen-Effekt. Thermo-Longsleeves unter Pullovern, dünne Rollkragenpullover als Basis für einen eleganten Winter-Look und Strumpfhosen in mehreren Lagen halten warm, ohne dass man darin untergeht. Kleine Wärme-Pads für Rücken oder Nieren sind unsichtbar, aber ein echter Stimmungsretter, wenn die Temperaturen fallen.
Accessoires, die wärmen
Mützen, Hüte und Handschuhe sind nicht nur praktisch, sondern machen den Look spannend. Besonders angesagt sind flauschige Fake-Fur-Hüte, Shearling-Mützen im Y2K-Look, Balaclavas oder klassische Beanies in Trendfarben wie Moosgrün, Off-White oder Espresso-Braun. Wer mutig ist, kombiniert einen breitkrempigen Hut mit Wollmantel für einen eleganten Statement-Look. Gefütterte Lederhandschuhe wirken besonders edel, dicke Strickhandschuhe vermitteln gemütlichen Winterchic, und Touchscreen-kompatible Fingerspitzen sind praktisch für Fotos oder Handygebrauch.
Der Gürteltrick
Selbst einem dicken Puffer-Mantel verleiht ein Gürtel sofort Form. Breite Leder- oder Stoffgürtel schaffen eine strukturierte Silhouette und lassen die Träger sofort schlanker wirken. Wer bereits einen Mantel mit Gürtel hat, kann diesen gegen ein auffälliges Statement-Piece austauschen – Nieten oder auffällige Schnallen sind 2025 besonders trendy. Auch abnehmbare Kunstfellkragen sind eine stylische Alternative zum klassischen Schal. Farblich passend wirken sie elegant, in Kontrastfarbe werden sie zum Blickfang. Kunstfell-Stulpen unter dem Mantel sorgen zusätzlich für Wärme und Trendfaktor.
Gegen kalte Füsse
Auf dem Weihnachtsmarkt sind warme Füsse ein Muss. Gefütterte Leder-Boots, Moonboots, kniehohe Stiefel mit Futter oder neu interpretierte Ugg-Modelle mit Plateau oder Strickdetails halten die Füsse warm und sehen gleichzeitig gut aus. Ein einfacher Trick: dünne Seiden- oder Wollsocken unter dickeren Socken tragen, das isoliert hervorragend gegen Kälte.
Farben, Materialien und Taschen
Warme, satte Töne wie Schokobraun, Moosgrün oder Granatapfelrot sind perfekt für Winter 2025, Off-White und Winterweiss sorgen für Helligkeit und wirken edel. Shearling-Details, Teddy-, Bouclé- oder Cocoon-Silhouetten setzen modische Akzente, metallicfarbene Accessoires – sparsam eingesetzt – verleihen dem Outfit das gewisse Extra. Taschen sind nicht nur praktisch, sondern können den Look abrunden: Crossbody-Bags, Shearling-Bags, Halbmondtaschen oder Handwärmer-Bags bieten genug Platz für Essentials und halten die Hände frei.