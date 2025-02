Naomi Campbell hat in Mailand wieder einmal gezeigt, dass sie auch mit über 50 Jahren nichts von ihrer Supermodel-Aura verloren hat. Zum 30-jährigen Jubiläum der Marke DSquared2 lief sie im Rahmen der Fashion Week am Dienstagabend über den Laufsteg. Auf dem Runway präsentierte sie einen schwarzen Biker-Bodysuit aus Leder in Kombination mit hautengen Overknee-Stiefeln und einer ausladenden Locken-Haarpracht.