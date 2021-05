«The Crowns» Diana trägt die «Diana»-Tasche

Müsst ihr auch sofort an Lady Di denken, wenn ihr Schauspielerin Emma Corrin seht? Kein Wunder, die 25-Jährige spielt die legendäre Prinzessin im Netflix-Hit «The Crown» so gut, dass sie schon mit einem Golden Globe und einem SAG Award ausgezeichnet wurde. Da ist es gar nicht mehr so einfach, Fiktion von Realität zu trennen. Und nicht nur wir haben Emma und Diana schon komplett miteinander verstrickt. Auch die Schauspielerin selbst scheint ohne ihr Alter Ego nicht mehr so recht zu können. Jedenfalls hatte sie kürzlich an der Geburtstagsparty eines Freundes ein kleines Stück Diana bei sich …