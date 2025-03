Regeln sind (vor allem in der Mode) dazu da, gebrochen zu werden – das beweist der neue Styling-Trend «The Wrong Coat». Nachdem die «Wrong Shoe»-Theorie bereits bewiesen hat, dass vermeintlich unpassende Schuhe ein Outfit erst so richtig spannend machen, geht es nun um Jacken und Mäntel, die bewusst einen Stilbruch zum restlichen Look erzeugen. Gegensätze ziehen sich eben doch an.