Tipps, um Fehlkäufe im neuen Jahr zu vermeiden

3. Tipp: Alleine Shoppen

Ihr liebt eure Freunde, klar. Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, haben sie euch aber schon des Öfteren Dinge ein- oder ausgeredet? In Begleitung auf Shoppingtour zu gehen, birgt deshalb diverse Risiken. So kann ein Teil, das ihr euch schon lange gewünscht habt, plötzlich durch einen einzigen Satz der besten Freundin seinen ganzen Zauber verlieren. Wer will schon, dass sie über eure Jacke «Hmm joa, haut mich jetzt nicht wirklich um» denkt?! Oder sie entkräftet euer vernünftiges «Aber ich hab gar nichts Passendes dazu» mit «Ach irgendwas findest du schon. Es steht dir einfach zu gut, um es nicht zu kaufen» und schwups zieht ihr für die nächste Kleiderschrank-Leiche eure Kreditkarte durchs Lesegerät. Nein, nein, alleine einkaufen ist vielleicht ein bisschen weniger lustig, aber garantiert sehr viel risikofreier. Und auf einen Kaffee kann man die beste Freundin hinterher ja trotzdem noch treffen.