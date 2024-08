Mit dieser Sonnenbrille ist es vorbei mit Leute beobachten. Die beobachten nämlich dich! Das darf man nie vergessen, wenn man in dieser Elton-John-Gedächtnisbrille im Café sitzt. Belinst man fremde Menschen durch die vergilbt wirkenden Gläser, ist das durchaus ein bisschen unheimlich. Schliesslich assoziiert man neben dem wilden Seventies-Vibe eben auch widerliche Onkel, Lehrer und ... Terry Richardson. Und der ist ja nun auch kein Unschuldslamm. Man muss sich nach all den Micro-Shades erstmal an das grosse Modell mit dem durchgehenden Rahmen gewöhnen und sich dann als Fashion-Nerd mit den allerbesten Absichten beweisen. Stylingtricks gibt es keine, man muss diese Brille einfach im Griff haben, sonst macht sie einen lächerlich. Am besten funktioniert das wohl mit schlichten Looks in Schwarz oder Weiss.