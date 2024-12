Kaum sind Christbaumschmuck und Krippenfiguren aus dem Keller geholt, rückt die Frage ins Rampenlicht: Was ziehe ich an, um sowohl Tante Gabi als auch die kristallenen Weihnachtsbaumkugeln in puncto Glanz zu übertrumpfen? Während ich mich durch die verschiedenen Kleiderknigge meines Umfelds frage, wird klar: In vielen Haushalten gelten ungeschriebene Regeln, die das Festtagstenue bestimmen.