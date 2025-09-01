Ultralange Ketten sind auf dem Vormarsch

Mehr Sommer geht nicht

Wer nach Strand-Vibes sucht, setzt auf goldenen Schmuck mit maritimem Flair. Anhänger wie Seesterne, Muscheln, Seepferdchen und Wasserschildkröten machen Lust auf einen Tag am Meer. Besonders schön: Verschieden lange Ketten können im Layering-Look getragen werden. Mit Sonnenbrille, einem Bandana und Armreifen wird das Sommer-Outfit perfekt. Das kann mit einem Leinenkleid oder mit hellen Jeans-Shorts und einem weissen Top getragen werden.