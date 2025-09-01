Ultralange Ketten sind auf dem Vormarsch

Der Sommer 2025 gehört den ultralangen Ketten. Statt zierlichem und zurückhaltendem Schmuck dominieren XXL-Längen. Ob solo getragen oder im Layering-Look, die auffälligen Accessoires machen jedes Outfit zum modischen Highlight.
Perfekt für den «Cool Girl Summer»
Der «Cool Girl Summer» ist weiterhin in vollem Gange – und die trendigen Ketten verkörpern ihn perfekt. Mode-Influencerin Ingrid Edvinsen macht es vor: Sie stylte ein rundum schwarzes Outfit mit einem Basic-Tee, einer Leder-Culotte und Absatz-Flip-Flops. Das lässige Outfit ergänzte eine weisse East-West-Bag und eine Sonnenbrille. Das Highlight? Eine lange Kette mit silbernem Anhänger, die den schlichten Look in einen Hingucker verwandelte.
Mehr Sommer geht nicht
Wer nach Strand-Vibes sucht, setzt auf goldenen Schmuck mit maritimem Flair. Anhänger wie Seesterne, Muscheln, Seepferdchen und Wasserschildkröten machen Lust auf einen Tag am Meer. Besonders schön: Verschieden lange Ketten können im Layering-Look getragen werden. Mit Sonnenbrille, einem Bandana und Armreifen wird das Sommer-Outfit perfekt. Das kann mit einem Leinenkleid oder mit hellen Jeans-Shorts und einem weissen Top getragen werden.
Gliederketten passen zu jedem Anlass
Auch Gliederketten liegen jetzt im Trend – in Gold oder Silber, alltags– oder abendtauglich kombiniert. Eine grobe Kette mit Herz-Anhänger spiegelt das Y2K-Revival wieder und lässt sich maximalistisch stylen. Zu dem Accessoire passen ein farbenfrohes Bandeau-Top, eine weite Jeans und eine auffällige Tasche. Wer mag, ergänzt einen Kettengürtel.
Für ein schickes Dinner darf es eleganter sein. Eine silberne Gliederkette legt sich perfekt in einen tiefen Ausschnitt von einem Spitzen- oder Satintop. Dazu passen eine locker geschnittene Nadelstreifenhose und eine schwarze Schultertasche mit Kettendetail. Schlichte Ohrringe und eine Armbanduhr in Silber runden den Look ab.