Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist das legendäre Valentino Red. Die leuchtende, warme Rotnuance ist mehr als ein Markenzeichen, sie wird zum emotionalen Symbol. «Rot ist die Farbe der Liebe, der Leidenschaft, der Stärke. Eine Frau in Rot ist immer im Mittelpunkt», sagt Valentino. In nahezu jeder Kollektion taucht das Rot auf und macht seine Abendkleider zu sofort erkennbaren Ikonen. «Rot ist nicht nur eine Farbe, es ist ein Gefühl.»
«Rot ist nicht nur eine Farbe, es ist ein Gefühl»
Valentino kleidet die Mächtigen und die Schönen. Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, später Julia Roberts oder Prinzessin Diana tragen seine Entwürfe bei grossen Auftritten. Seine Mode ist nie laut, sondern von Haltung und Würde geprägt. «Ich weiss, was Frauen wollen: Sie wollen schön sein», sagt er – ein Satz, der sein Schaffen zusammenfasst. Für seinen Einfluss auf Mode und Kultur wird er vielfach geehrt, darunter mit der Aufnahme in die französische Ehrenlegion als Ritter, eine seltene Auszeichnung für einen italienischen Designer.
«Rot ist die Farbe der Liebe, der Leidenschaft, der Stärke. Eine Frau in Rot ist immer im Mittelpunkt»
Privat bleibt Valentino kontrolliert und zurückhaltend. Er heiratet nie, hat keine Kinder. Der wichtigste Mensch in seinem Leben ist über Jahrzehnte Giancarlo Giammetti, Lebens- und Geschäftspartner zugleich. Aus einer Liebesbeziehung wird eine lebenslange Verbundenheit. «Eine solche Beziehung lässt sich nicht definieren», sagt Giammetti. Während Valentino die kreative Seele ist, führt Giammetti das Unternehmen – gemeinsam formen sie eines der bedeutendsten Modehäuser der Welt.
«Eine solche Beziehung lässt sich nicht definieren»
Abseits des Rampenlichts sucht Valentino Ruhe und Diskretion. Besonders die Schweiz spielt dabei eine Rolle. In Gstaad verbringt er regelmässig die Wintermonate, fährt Ski und geniesst das zurückhaltend elegante Leben des Ortes. Neben dem Skifahren liebt er Schokolade, Kunst, Architektur und seine Mops-Hunde. In seltenen Momenten spricht er über sein Bedauern, keine Kinder zu haben – ein leiser Kontrapunkt zu seinem sonst so kontrollierten Auftreten.
Geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera, geht Valentino früh nach Paris, lernt das Handwerk der Haute Couture von Grund auf und gründet 1960 in Rom sein eigenes Modehaus. Es ist der Beginn einer Karriere, die ihn an die Spitze der internationalen Gesellschaft führt.2008 verabschiedet sich Valentino mit einer vielbeachteten Haute-Couture-Show vom Laufsteg.
«Mode ist für mich kein Geschäft, sondern eine Form von Hingabe»
«Mode ist für mich kein Geschäft, sondern eine Form von Hingabe », sagt er rückblickend. Auch danach bleibt er kulturell präsent. 2016 gründet er gemeinsam mit Giammetti die Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, die Mode als Teil der europäischen Hochkultur versteht und sich der Bewahrung seines Lebenswerks widmet.
Valentino Garavani hinterlässt kein klassisches Familienerbe, wohl aber ein ästhetisches Vermächtnis von weltweiter Strahlkraft. Seine Kleider geben Frauen Haltung, Würde und Selbstbewusstsein. Mit seinem Tod endet ein grosses Kapitel der Modegeschichte. Doch das Rot, das er zur Legende macht, bleibt.