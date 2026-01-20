«Mode ist für mich kein Geschäft, sondern eine Form von Hingabe»

«Mode ist für mich kein Geschäft, sondern eine Form von Hingabe », sagt er rückblickend. Auch danach bleibt er kulturell präsent. 2016 gründet er gemeinsam mit Giammetti die Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, die Mode als Teil der europäischen Hochkultur versteht und sich der Bewahrung seines Lebenswerks widmet.

Valentino Garavani hinterlässt kein klassisches Familienerbe, wohl aber ein ästhetisches Vermächtnis von weltweiter Strahlkraft. Seine Kleider geben Frauen Haltung, Würde und Selbstbewusstsein. Mit seinem Tod endet ein grosses Kapitel der Modegeschichte. Doch das Rot, das er zur Legende macht, bleibt.