Victoria Beckham entwirft von der Queen inspirierte Mode

Victoria Beckham, Richard Quinn und Sarah Burton für Alexander McQueen gehören zu den Designer*innen, die anlässlich des Platin-Thronjubiläums eine Reihe neuer Looks kreierten, die von Queen Elizabeth II. inspiriert sind. Harper's Bazaar veranstaltete Medienberichten zufolge zu Ehren der Königin ein Mode-Shooting in der historischen Kulisse am Tower von London. Model Kukua Williams präsentierte demnach für das Magazin die Kreationen.